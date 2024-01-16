"Люди до конца не осознали": доброволец из США рассказал, как меняется управление боем

По словам добровольца из США Натана Чена, благодаря интернету Starlink, трансляциям Google Meet и мессенджеру Signal создать командный пункт стало значительно проще. Корпусу морской пехоты США есть чему поучиться у Украины.

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Бывший американской морской пехотинец Натан Чен воевал за Украину с февраля по май 2023 года. Он получил опыт, когда российские войска пытались уничтожить командный пункт. Его может использовать армия США. Об этом сообщает Defense One.

Во время боевых действий Натан Чен дважды пережил удары войск РФ по командным пунктам. Когда ракета впервые попала в командный пункт, то она остановилась рядом с позицией в подвале. Во второй раз российская ракета не сдетонировала. Автор пишет, что опыт Чана является лишь одним из многих реальных уроков управления командными пунктами.

Натан Чен и другой иностранный волонтер, который работал в украинском оперативном центре, рассказали, как технологии меняют работу пункта от того, что войска стали более мобильными до того, как командиры перегрузили их информацией. Благодаря Starlink оперативный пункт можно быстро организовать и получить доступ к большому количеству данных.

"Я не думаю, что люди до конца осознали, насколько Starlink изменил правила игры. Когда я служил в Корпусе морской пехоты, мы в основном таскали туда огромный грузовик, который давал нам около четырех мегабит в секунду. А теперь мы можем установить Starlink для людей, которые не знают, как работать со спутниковым оборудованием, и мгновенно обеспечить небольшие подразделения скоростью 100 мегабит в секунду", — говорит Чен, который до 2019 года служил в Корпусе морской пехоты.

После подключения Starlink военные запускают много приложений: Signal для переписки, Google Meet для трансляции видео с дронов. Плюсом является то, что приложения могут работать вместе, чего не было у американских военных. Они имеют много информационных технологий, которые не кооперируются между собой.

Однако РФ имеет технологии, которые позволяют выявлять командные пункты, например, при сканировании радиоизлучения, анализа спутниковых снимков или разведке БПЛА, или даже через данные коллаборационистов.

Чен говорит, что представить себе большой командный пункт на 200–300 человек в США является "смешной" идеей после украинского опыта. Однако у Украины есть проблема с дефицитом кадровых офицеров, умеющие работать со всеми данными, к которым они имеют доступ. США, по мнению бывшего военного, нужно переделать обучение, чтобы быть готовыми к интенсивной войне. Управлять командными пунктами должны все, вплоть до командиров взводов. Отдельный момент — правдивость информации. Однажды Чен выделил отдельные здания в Бахмуте как такие, которые захвачены. Однако оказалось, что они еще были под контролем ВСУ. Он вовремя смог обнаружить и исправить ошибку, но это могло привести к негативным последствиям.

Напомним, 16 января бойцы ВСУ показали уничтожение РСЗО "Град" в Херсонской области.

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