Как не потерять субсидию: о каких изменениях надо сообщать Пенсионный фонд

Среди обстоятельств, о которых стоит сообщить ПФУ — осуществление единовременной покупки на сумму более 50 тысяч грн, пребывание одного из членов домохозяйства за пределами Украины более 60 дней.

Получатели жилищных субсидий обязаны сообщать органы Пенсионного фонда Украины обо всех обстоятельствах, которые влияют на право получения субсидии. Сделать это необходимо в течение 30 дней после возникновения таких изменений. Об этом напомнили в ПФУ, ссылаясь на пункт 90 положения о назначении жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года.

Отмена субсидий — обстоятельства, о которых следует сообщить ПФУ

Среди причин, которые необходимо обязательно сообщать:

Изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социальном статусе, а также в составе семьи членов домохозяйства.

Изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления.

Изменение управляющего, исполнителя коммунальных услуг или создание объединения совладельцев многоквартирного дома.

Пребывание за границей члена домохозяйства или его родственника совокупно более 60 дней.

Осуществление единовременной покупки или приобретение права собственности на имущество стоимостью более 50 000 грн.

Приобретение права собственности на транспортное средство (кроме мопеда или прицепа).

Проведение операций по покупке иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 000 грн (учитываются все операции в течение 12 месяцев).

Получение единовременного дохода, превышающего 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат, наследства в виде недвижимости, грантов или стипендий).

Открытие депозитного счета или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 000 грн.

Возникновение обстоятельств, приводящих к потере права на субсидию для сверхурочной площади жилья (например, изменение состава домохозяйства или источников доходов).

Сообщить об изменениях можно через электронный портал ПФУ или лично.

В Днепропетровской, Волынской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Киевской областях и Киеве получатели субсидий должны проинформировать о пребывании за границей более 60 дней члена семьи в течение месяца после завершения военного положения.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.