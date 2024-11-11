В Украине значительно изменился размер субсидии: что нужно знать

Украинцы могут подать только один документ, указав членов семьи, а остальную информацию Пенсионный фонд соберет самостоятельно из официальных реестров.

Размеры жилищных субсидий на отопительный сезон для украинцев были автоматически пересчитаны с учетом дополнительных затрат на отопление. Заявление на получение субсидии можно подать через интернет, почтой или лично в сервисных центрах, а упрощенная процедура подачи заявления облегчает процесс для граждан. Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.

С началом отопительного сезона 2024-2025 годов Пенсионный фонд Украины осуществил автоматический перерасчет жилищных субсидий для граждан, которые уже получают эту помощь. Перерасчет был выполнен без необходимости подачи дополнительных документов, так как услуга отопления входит в перечень коммунальных услуг. Это связано с ростом коммунальных платежей, что в свою очередь привело к увеличению размера субсидии для компенсации дополнительных расходов на отопление.

По информации Пенсионного фонда Украины, большинство получателей субсидий получили пересчитанные выплаты автоматически. Это означает, что гражданам, у которых уже назначена субсидия, не нужно повторно обращаться в органы ПФУ для пересмотра. Проверить размер своей субсидии можно через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия".

Если заявление на получение субсидии еще не было подано, граждане могут сделать это любым удобным способом. А именно:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес территориального органа ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что украинцы могут подать документы на получение субсидий до 30 ноября 2024 года. Если заявление будет подано до этой даты, субсидия будет начислена с 1 октября. В случае подачи документов позднее, но не позднее 1 декабря, выплаты начнутся с месяца подачи заявки.

Жилищная субсидия предоставляется членам домохозяйства, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж. Размер обязательного платежа рассчитывается на основе среднемесячного дохода на одного человека, а также учитывает имущество домохозяйства и нормы потребления коммунальных ресурсов. Оформить субсидию могут:

зарегистрированные жильцы жилого помещения;

арендаторы жилья на основании договора аренды;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), фактически проживающие в жилье, даже без заключения договора аренды (нужно предоставить справку ВПЛ);

несовершеннолетние дети или недееспособные лица под опекой или попечительством;

индивидуальные застройщики, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за коммунальные услуги начисляется.

С весны 2023 года введена упрощенная процедура подачи заявления на субсидию. Теперь достаточно предоставить один документ с указанием членов семьи, а остальную информацию Пенсионный фонд получит из официальных реестров. Упрощенное заявление можно подать через:

почтовая отправка или лично в сервисном центре ПФУ;

вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;

портал Дія;

центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

уполномоченных лиц местных органов власти.

В случае отказа в назначении субсидии у заявителя есть 14 дней на исправление или дополнение данных. После этого документы повторно рассматриваются и решение может быть изменено. Если же отказ получен из-за несоответствия информации в официальных реестрах, следует обратиться в Пенсионный фонд для внесения корректировок.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.