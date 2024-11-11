В Україні значно змінився розмір субсидії: що потрібно знати

Українці можуть подати тільки один документ, вказавши членів сім'ї, а решту інформації Пенсійний фонд збере самостійно з офіційних реєстрів.

Розміри житлових субсидій на опалювальний сезон для українців було автоматично перераховано з урахуванням додаткових витрат на опалення. Заяву на отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах, а спрощена процедура подання заяви полегшує процес для громадян. Про це пише Міністерство соціальної політики України.

З початком опалювального сезону 2024-2025 років Пенсійний фонд України здійснив автоматичний перерахунок житлових субсидій для громадян, які вже отримують цю допомогу. Перерахунок було виконано без необхідності подачі додаткових документів, оскільки послуга опалення входить до переліку комунальних послуг. Це пов'язано зі зростанням комунальних платежів, що своєю чергою призвело до збільшення розміру субсидії для компенсації додаткових витрат на опалення.

За інформацією Пенсійного фонду України, більшість одержувачів субсидій отримали перераховані виплати автоматично. Це означає, що громадянам, у яких уже призначено субсидію, не потрібно повторно звертатися до органів ПФУ для перегляду. Перевірити розмір своєї субсидії можна через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду в розділі "Моя субсидія".

Якщо заяву на отримання субсидії ще не було подано, громадяни можуть зробити це будь-яким зручним способом. А саме:

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток "Пенсійний фонд".

Заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що українці можуть подати документи на отримання субсидій до 30 листопада 2024 року. Якщо заяву буде подано до цієї дати, субсидію буде нараховано з 1 жовтня. У разі подання документів пізніше, але не пізніше ніж 1 грудня, виплати почнуться з місяця подання заявки.

Житлова субсидія надається членам домогосподарства, якщо витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж. Розмір обов'язкового платежу розраховується на основі середньомісячного доходу на одну особу, а також враховує майно домогосподарства та норми споживання комунальних ресурсів. Оформити субсидію можуть:

зареєстровані мешканці житлового приміщення;

орендарі житла на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які фактично проживають у житлі, навіть без укладення договору оренди (потрібно надати довідку ВПО);

неповнолітні діти або недієздатні особи під опікою чи піклуванням;

індивідуальні забудовники, якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за комунальні послуги нараховується.

З весни 2023 року запроваджено спрощену процедуру подання заяви на субсидію. Тепер достатньо надати один документ із зазначенням членів сім'ї, а решту інформації Пенсійний фонд отримає з офіційних реєстрів. Спрощену заяву можна подати через:

поштова відправка або особисто в сервісному центрі ПФУ;

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток;

портал Дія;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

уповноважених осіб місцевих органів влади.

У разі відмови в призначенні субсидії в заявника є 14 днів на виправлення або доповнення даних. Після цього документи повторно розглядаються і рішення може бути змінено. Якщо ж відмову отримано через невідповідність інформації в офіційних реєстрах, слід звернутися до Пенсійного фонду для внесення коригувань.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.