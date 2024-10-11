Украинцы могут получить почти 1 000 грн доплаты к пенсии: кому заплатят надбавку
Дополнительные выплаты могут получить пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе.
Часть пенсионеров может получить специальную надбавку к пенсии. Такая помощь предоставляется тем лицам, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Надбавка для лиц, нуждающихся в постороннем уходе, предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц и решения правительства" и соответствующим постановлением правительства. В настоящее время размер этой помощи составляет 944 гривны.
На такую надбавку может рассчитывать пенсионеры, которые:
- имеют пенсию по возрасту;
- проживают сам;
- достигли возраста 80 лет;
- нуждаются в постороннем уходе по состоянию здоровья.
Чтобы получить такую доплату, гражданину необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд. Также требуется документально подтвердить право на выплату, предоставив, в том числе, медицинское заключение.
Также пенсионер должен предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:
- паспорт;
- выписку из ПФУ о том, что лицо еще не имеет надбавки за уход;
- регистрационный номер налогоплательщика.
Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2 361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7 200 гривен.
Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.