"Чрезвычайно сложный финансовый процесс": эксперт оценил перспективы пенсионной реформы в Украине

По словам эксперта Олега Пендзина, в Украине планируется введение второго уровня пенсионного обеспечения.

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Текущий минимальный размер пенсии в Украине составляет 2361 грн, в то время как фактический прожиточный минимум, согласно расчетам Министерства социальной политики, равен 7200 грн. Об этом сообщил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в интервью "Украинскому радио".

"Существует такое понятие, как коэффициент замещения. Когда человек выходит на пенсию, он замещает свой доход от заработной платы доходом от пенсии. Это соотношение должно составлять 40%. Это рекомендации Международной организации труда", – подчеркнул он.

Однако фактический коэффициент замещения в европейских странах значительно превышает 40%, а в некоторых случаях почти вдвое выше. Например, в странах Балтии этот показатель составляет около 46%, а в Швейцарии, Австрии и Германии достигает 76%.

"Психологические и материальные потери человека, который выходит на пенсию не должны быть настолько головокружительными, чтобы он сильно терял в доходах. В Украине этот коэффициент меньше 40%", – отметил Пендзин.

Он также прокомментировал заявления Министерства социальной политики о планах провести пенсионную реформу и увеличить коэффициент замещения на 20%, доведя его до 60%. По словам эксперта, в Украине не раз обсуждалось введение второго уровня пенсионной системы.

"В некоторых странах восточной Азии, например, Японии, пенсионного обеспечения вообще нет. На человека полностью возложена ответственность за свое содержание. Социальные и культурные традиции этих стран предусматривают несколько иное отношение к пожилым людям. В европейских странах есть пенсионное обеспечение благодаря солидарной системе ежемесячных платежей работающих людей. Работодатель отчисляет из зарплаты единый налог социального взноса – 22%", – продолжил Пендзин.

Из этой суммы 20% поступает в Пенсионный фонд, который формирует финансовый резерв для обеспечения выплат текущим пенсионерам.

"То есть государство берет на себя обязательства после выхода на пенсию обеспечить человеку выплаты", – пояснил он.

Одновременно второй уровень пенсионного обеспечения представляет собой обязательную накопительную систему. По словам эксперта, она предоставляет дополнительные средства, которые позволяют увеличить общий размер пенсионных выплат выше уровня коэффициента замещения.

"И третий уровень – это добровольные накопления, когда люди в течение жизни подписывают соглашения с дополнительными пенсионными фондами и страховыми фондами, получают дополнительные средства от страхования жизни и т.д.", – добавил он.

Пендзин поясняет, что для достижения коэффициента замещения более 40% требуется наличие как первого, так и второго уровней пенсионного обеспечения. Однако второй уровень в Украине пока еще не введен.

"Это чрезвычайно сложный финансовый процесс. Для этого необходимы определенные расходы из государственного бюджета. Но у нас война и есть огромный дефицит средств. В связи с отсутствием средств у нас на следующий год замораживаются социальные стандарты. Более того, у нас на 50 млрд грн сокращают социальные выплаты. Сокращаются расходы на здравоохранение и образование. Поэтому какие-то дополнительные программы по введению второго уровня пенсионного обеспечения вряд ли стоит ожидать в 2025 году", – считает он.

Пензин считает, что вопрос создания второго уровня пенсионного обеспечения будет рассматриваться лишь после окончания войны. Это нововведение затронет не всех, а только тех, кто успеет накопить средства на своих счетах.

"То есть это люди до 35-40 лет. То есть для нынешних пенсионеров второй уровень накоплений – это точно не их спасение", – резюмировал эксперт.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.