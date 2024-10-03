"Надзвичайно складний фінансовий процес": експерт оцінив перспективи пенсійної реформи в Україні

За словами експерта Олега Пендзина, в Україні планується запровадження другого рівня пенсійного забезпечення.

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Поточний мінімальний розмір пенсії в Україні становить 2361 грн, тоді як фактичний прожитковий мінімум, згідно з розрахунками Міністерства соціальної політики, дорівнює 7200 грн. Про це повідомив експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в інтерв'ю "Українському радіо".

"Існує таке поняття, як коефіцієнт заміщення. Коли людина виходить на пенсію, вона заміщує свій дохід від заробітної плати доходом від пенсії. Це співвідношення має становити 40%. Це рекомендації Міжнародної організації праці", — наголосив він.

Однак фактичний коефіцієнт заміщення в європейських країнах значно перевищує 40%, а в деяких випадках майже вдвічі вищий. Наприклад, у країнах Балтії цей показник становить майже 46%, а у Швейцарії, Австрії та Німеччині сягає 76%.

"Психологічні та матеріальні втрати людини, яка виходить на пенсію, не повинні бути настільки запаморочливими, щоб вона сильно втрачала в доходах. В Україні цей коефіцієнт менше 40%", — зазначив Пендзин.

Він також прокоментував заяви Міністерства соціальної політики про плани провести пенсійну реформу і збільшити коефіцієнт заміщення на 20%, довівши його до 60%. За словами експерта, в Україні неодноразово обговорювалося введення другого рівня пенсійної системи.

"У деяких країнах східної Азії, наприклад, Японії, пенсійного забезпечення взагалі немає. На людину повністю покладено відповідальність за своє утримання. Соціальні та культурні традиції цих країн передбачають дещо інше ставлення до літніх людей. У європейських країнах є пенсійне забезпечення завдяки солідарній системі щомісячних платежів людей, що працюють. Роботодавець відраховує із зарплати єдиний податок соціального внеску — 22%", — продовжив Пендзин.

Із цієї суми 20% надходить до Пенсійного фонду, який формує фінансовий резерв для забезпечення виплат поточним пенсіонерам.

"Тобто держава бере на себе зобов'язання після виходу на пенсію забезпечити людині виплати", — пояснив він.

Одночасно другий рівень пенсійного забезпечення являє собою обов'язкову накопичувальну систему. За словами експерта, вона надає додаткові кошти, які дають змогу збільшити загальний розмір пенсійних виплат вище рівня коефіцієнта заміщення.

"І третій рівень — це добровільні накопичення, коли люди протягом життя підписують угоди з додатковими пенсійними фондами та страховими фондами, отримують додаткові кошти від страхування життя тощо", — додав він.

Пендзин пояснює, що для досягнення коефіцієнта заміщення понад 40% потрібна наявність як першого, так і другого рівнів пенсійного забезпечення. Однак другий рівень в Україні поки що не запроваджено.

"Це надзвичайно складний фінансовий процес. Для цього необхідні певні видатки з державного бюджету. Але в нас війна і є величезний дефіцит коштів. У зв'язку з відсутністю коштів у нас на наступний рік заморожуються соціальні стандарти. Ба більше, у нас на 50 млрд грн скорочують соціальні виплати. Скорочуються видатки на охорону здоров'я та освіту. Тому якихось додаткових програм із запровадження другого рівня пенсійного забезпечення навряд чи варто очікувати у 2025 році", — вважає він.

Пендзин вважає, що питання створення другого рівня пенсійного забезпечення розглядатиметься лише після закінчення війни. Це нововведення торкнеться не всіх, а тільки тих, хто встигне накопичити кошти на своїх рахунках.

"Тобто це люди до 35–40 років. Тобто для нинішніх пенсіонерів другий рівень накопичень — це точно не їхній порятунок", — резюмував експерт.

Нагадаємо, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує списувати невикористані кошти з карток пенсіонерів до бюджету.

30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.