Невикористані кошти з карток пенсіонерів списуватимуть в бюджет: кого торкнеться "конфіскація"

Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує вилучати гроші з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.

Related video

З банківських рахунків деяких категорій пенсіонерів у 2025 році можуть списати невикористані пенсійні кошти, якщо протягом 12 місяців пенсіонер не знімав готівку, не переказував кошти та не розраховувався карткою за покупки. Про це пише видання "На пенсії".

Йдеться про пенсіонерів-переселенців, у яких можуть вилучити невикористані пенсійні кошти.

Як зазначили журналісти, відповідну "конфіскацію" коштів пенсіонерів передбачає стаття 41 проєкту державного бюджету на 2025 рік, яку Кабінет міністрів України подав на розгляд до Верховної Ради.

Невикористані залишки на карткових рахунках можуть списати на користь держави у пенсіонерів з-поміж внутрішньо-переміщених осіб, які мають відкритий рахунок в "Ощадбанку" та протягом 12 місяців по цьому рахунку не було руху коштів, тобто:

пенсіонер не знімав готівку;

не розраховувався за покупки;

не переказував кошти.

Крім того, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує вилучати гроші з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.

Водночас у Міністерстві соціальної політики пояснили, що стаття 41 стосується виключно ВПО, зареєстрованих на початку повномасштабного вторгнення до Російської Федерації. Таким переселенцям пенсійні рахунки відкривали лише в Ощадбанку, тож в інших банках коштів на рахунках немає.

Якщо вилучення виплат сталося, переселенець може звернутися до Пенсійного фонду чи Ощадбанку — і виплати можуть відновити. Однак порядок поновлення виплат має насамперед затвердити Кабінет Міністрів України.

Автори матеріалу наголосили, що за даними Міністерства фінансів, з рахунків пенсіонерів-переселенців орієнтовно можуть вилучити близько 11,3 млрд гривень.

Нагадаємо, 30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.

Також повідомлялось, скільки отримуватиме пенсіонер, який мав мінімальну заробітну плату.