Самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня: як оформити

Пенсіонери, які отримують пенсію з інвалідності, не мають права на цю доплату.

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Самотні пенсіонери, яким потрібен постійний сторонній догляд, можуть розраховувати на державну доплату. Розмір такої допомоги становить 944 гривні і виплачується щомісяця. Про це повідомляють на порталі ВРУ.

Для отримання такої надбавки пенсіонери мають відповідати таким умовам:

бути віком від 80 років;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я;

отримувати пенсію за віком.

Пенсіонери, які отримують пенсію з інвалідності, не мають права на зазначену доплату. Необхідність постійного догляду має бути підтверджена медичними висновками та відповідними документами.

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум збільшився до 2 361 гривні, що ініціювало підвищення доплати до пенсії до 944,4 гривні. У жовтні розмір цієї доплати залишиться незмінним.

Для оформлення доплати пенсіонерам необхідно подати такі документи разом із заявою:

висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує, що пенсіонер не отримує інші надбавки на догляд.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.