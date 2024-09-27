Пенсію в Україні нараховуватимуть по-новому: що відомо про нову систему

Нова система включатиме базову і страхову пенсію на основі балів і розміру внесків.

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Уже в липні 2025 року в Україні можуть запустити нову солідарну пенсійну систему. У Мінсоцполітики вже все підготували. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі про цифровізацію соціальної сфери Global Digital Social Forum 2024: Empower community, передає видання "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що запуск нової солідарної системи відбудеться менш ніж за рік.

"Я впевнена, що нова солідарна система запрацює з липня 2025 року, і одразу після закінчення війни почнеться робота і накопичувальної обов'язкової пенсійної системи", — повідомила Жолнович.

Тож нова система включатиме базову та страхову пенсію на основі балів і розміру внесків.

У заяві, зробленій у жовтні 2023 року, Оксана Жолнович повідомила, що уряд планує підготувати необхідну інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року. Однак вона застерегла, що впровадження цієї системи може затягнутися до завершення тривалої війни.

Зазначимо, що нині в Україні функціонують два з трьох рівнів пенсійної системи. Перший рівень — солідарна система, в межах якої щомісячні відрахування становлять 22% від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Другий рівень — накопичувальні пенсії, які поки що не були запроваджені в Україні на законодавчому рівні. Третій рівень — це добровільно-накопичувальна пенсійна система, що діє в країні з 2005 року.

Солідарна пенсійна система являє собою державну пенсійну модель, засновану на принципі взаємодопомоги між поколіннями. У межах цієї схеми громадяни, які працюють, щомісяця вносять кошти до Пенсійного фонду України (ПФУ), які потім спрямовують на виплати пенсіонерам, які не перебувають на трудовій службі.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.