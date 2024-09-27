Пенсию в Украине будут начислять по-новому: что известно про новую систему

Новая система будет включать базовую и страховую пенсию на основе баллов и размера взносов.

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Уже в июле 2025 года в Украине могут запустить новую солидарную пенсионную систему. В Минсоцполитики уже все подготовили. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на форуме о цифровизации социальной сферы Global Digital Social Forum 2024: Empower community, передает издание "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что запуск новой солидарной системы состоится менее чем через год.

"Я уверена, что новая солидарная система заработает с июля 2025 года, и сразу после окончания войны начнется работа и накопительной обязательной пенсионной системы", — сообщила Жолнович.

Поэтому новая система будет включать базовую и страховую пенсию на основе баллов и размера взносов.

В заявлении, сделанном в октябре 2023 года, Оксана Жолнович сообщила, что правительство планирует подготовить необходимую инфраструктуру для накопительной пенсионной системы до 2025 года. Однако она предостерегла, что внедрение этой системы может затянуться до завершения продолжающейся войны.

Отметим, что в настоящее время в Украине функционируют два из трех уровней пенсионной системы. Первый уровень — солидарная система, в рамках которой ежемесячные отчисления составляют 22% от единого социального взноса (ЕСВ). Второй уровень — накопительные пенсии, которые пока не были введены в Украине на законодательном уровне. Третий уровень — это добровольно-накопительная пенсионная система, действующая в стране с 2005 года.

Солидарная пенсионная система представляет собой государственную пенсионную модель, основанную на принципе взаимопомощи между поколениями. В рамках этой схемы работающие граждане ежемесячно вносят средства в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), которые затем направляются на выплаты пенсионерам, не находящимся на трудовой службе.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.