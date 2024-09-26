Что такое частная пенсия в Украине: как можно ее обеспечить

Негосударственная пенсия создается человеком лично, поэтому можно самостоятельно выбрать пенсионный фонд или провайдера.

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Негосударственная пенсия представляет собой способ накопления средств для будущей пенсии, который называется пенсией с фиксированными взносами. Основная задача данного подхода — обеспечить финансовую устойчивость на этапе выхода на пенсию. Об этом сообщает Негосударственный пенсионный фонд "Покрова".

В отличие от обычных пенсионных программ, негосударственная пенсия основывается на личном соглашении между человеком и выбранным пенсионным провайдером или фондом, как объяснили в Негосударственном пенсионном фонде "Покрова". Данная система предоставляет возможность гибкого накопления средств на пенсию, независимо от вашего рабочего статуса.

Частная пенсия, также известная как персональная пенсия, отличается от государственной пенсии и пенсионных планов, предлагаемых работодателями. В отличие от планов, установленных работодателем, негосударственная пенсия формируется индивидуально, что позволяет человеку самостоятельно выбирать пенсионный фонд или провайдера услуг.

Большинство негосударственных пенсий представляют собой пенсии с установленными взносами, что означает, что их размер после выхода на пенсию зависит от суммы внесенных средств и от результатов инвестиций. Сбережения будут распределены по различным активам, включая акции, облигации, недвижимость и наличные.

Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине осуществляется через негосударственные пенсионные фонды. Основные этапы их функционирования следующие:

Участие: Люди, которые хотят воспользоваться негосударственным пенсионным обеспечением, могут открыть личные пенсионные счета в лицензированных НПФ. Взносы: Участники регулярно делают взносы на свои индивидуальные пенсионные счета. Обычно эти взносы составляют определенный процент от дохода и могут вычитаться из зарплаты или выплачиваться напрямую. Инвестиции: Накопленные средства на пенсионных счетах инвестируются НПФ в различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации и другие разрешенные активы. Накопление активов: Со временем взносы участников, вместе с доходами от инвестиций, накапливаются и увеличиваются на их счетах. Выход на пенсию: Выход на пенсию: Когда участники достигают пенсионного возраста (в Украине это 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин), они могут выбрать несколько вариантов. Они могут получить единовременную выплату со своего счета или превратить его в пожизненный аннуитет для получения регулярных пенсионных выплат. Пенсионные выплаты: Если участники выбирают аннуитет, НПФ или страховая компания будет осуществлять регулярные выплаты, основываясь на накопленных средствах и ставках аннуитета на момент выхода на пенсию.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.