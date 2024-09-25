Перерасчет пенсий в Украине: в Раде озвучили детали масштабной реформы

Украина зависит от финансовой помощи международных партнеров, которые имеют свои требования, в том числе к минимальным социальным стандартам, закладываемым в бюджет.

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В Украине планируется завершить масштабную пенсионную реформу к концу 2024 года. Одним из ожидаемых результатов станет повышение пенсий для тех, кто давно находится на пенсии. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает "Судебно-юридическая газета".

"Мы планируем комплексную пенсионную реформу, которую, я надеюсь, сможем реализовать на конец года, и пенсии будут осовременены, выравнены, и пенсионное обеспечение тех людей, которые давно вышли на пенсию, возрастет, потому что оно сегодня разбалансировано", – отметила она.

По ее словам, этот пакет законов уже подготовлен.

"Совместно с Минфином мы рассматриваем последние возможности для поиска необходимых ресурсов, поскольку есть срочная потребность в финансировании. Для качественного запуска потребуется не менее 30 миллиардов гривен. В настоящее время самая большая проблема заключается в том, что пенсии учителей, вышедших на пенсию в 2000-х и 2020-х годах с одинаковым страховым стажем, отличаются почти в два раза из-за специфики расчета пенсий", — пояснила министр.

Оксана Жолнович также подчеркнула, что считает текущие социальные выплаты, предусмотренные в проекте бюджета, "недостаточными". Однако она отметила, что необходимо учитывать зависимость Украины от финансовой поддержки международных партнеров, которые выдвигают свои требования, включая минимальные социальные стандарты, закладываемые в бюджет страны.

"Мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами. Ведь мы все понимаем, что каждая гривня, которая покрывается сегодня в рамках социального бюджета, – это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры", – отметила она.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.