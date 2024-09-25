Перерахунок пенсій в Україні: у Раді озвучили деталі масштабної реформи

Україна залежить від фінансової допомоги міжнародних партнерів, які мають свої вимоги, зокрема до мінімальних соціальних стандартів, що закладаються в бюджет.

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В Україні планується завершити масштабну пенсійну реформу до кінця 2024 року. Одним з очікуваних результатів стане підвищення пенсій для тих, хто давно перебуває на пенсії. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Судово-юридична газета".

"Ми плануємо комплексну пенсійну реформу, яку, я сподіваюся, зможемо реалізувати на кінець року, і пенсії будуть осучаснені, вирівняні, і пенсійне забезпечення тих людей, які давно вийшли на пенсію, зросте, тому що воно сьогодні розбалансоване", — зазначила вона.

За її словами, цей пакет законів уже підготовлено.

"Спільно з Мінфіном ми розглядаємо останні можливості для пошуку необхідних ресурсів, оскільки є термінова потреба у фінансуванні. Для якісного запуску потрібно щонайменше 30 мільярдів гривень. Наразі найбільша проблема полягає в тому, що пенсії вчителів, які вийшли на пенсію у 2000-х і 2020-х роках з однаковим страховим стажем, різняться майже вдвічі через специфіку розрахунку пенсій", — пояснила міністр.

Оксана Жолнович також підкреслила, що вважає поточні соціальні виплати, передбачені в проєкті бюджету, "недостатніми". Однак вона зазначила, що необхідно враховувати залежність України від фінансової підтримки міжнародних партнерів, які висувають свої вимоги, включно з мінімальними соціальними стандартами, які закладаються в бюджет країни.

"Ми домовилися, що це мінімальний стандарт, який сьогодні підтверджений нашими міжнародними партнерами. Адже ми всі розуміємо, що кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету, — це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери", — зазначила вона.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.