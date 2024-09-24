У жовтні українці можуть отримати пенсію на 20% менше: у чому причина

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення з роботи.

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Пенсіонери можуть втратити до 20% пенсії в жовтні, якщо не повідомлять ПФУ про деякі зміни. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсіонери зобов'язані інформувати ПФУ про своє працевлаштування або звільнення, а також про початок або завершення підприємницької діяльності.

"Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, доки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважається працюючим пенсіонером", — зазначають у ПФУ.

Повідомляти ПФУ про зміни треба протягом 10 днів. Якщо особа не повідомляє ПФУ про працевлаштування, їй можуть нараховуватися "зайві" виплати. Щоб компенсувати ці витрати, Пенсійний фонд має право "забирати" до 20% від пенсії. Такі штрафні санкції запроваджуються, якщо громадянин не повертає гроші самостійно.

Повідомити ПФУ про звільнення важливо, оскільки це може призвести до збільшення пенсії. Деякі надбавки і підвищення доступні тільки для непрацюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.