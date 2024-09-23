Українські пенсіонери можуть отримувати понад 20 тис. грн: за яких умов

Середня пенсія для всіх пенсіонерів становила 5 816 грн, а для тих, хто працює, — 6 216 грн.

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У 2024 році максимальний розмір пенсії в Україні становить 23 610 грн і залишиться на цьому рівні до кінця року. Підвищення пенсій пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму, а додаткова індексація восени торкнеться пенсіонерів, які досягли 70, 75 і 80 років. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Одним із ключових чинників, що сприяють збільшенню пенсій у 2024 році, стало оновлення прожиткового мінімуму. Для людей, які втратили працездатність, цей показник на 2024 рік установлено на рівні 2 361 грн, що слугує основою для визначення мінімальних і максимальних пенсійних виплат. Враховуючи, що максимальна пенсія не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум, з 1 січня 2024 року її розмір збільшився до 23 610 грн, що на 2 680 грн більше порівняно з минулим роком.

В Україні максимальні пенсії зазвичай призначаються державним службовцям, працівникам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям та іншим категоріям громадян, які мали високий дохід і значний трудовий стаж. Ці виплати враховують усі можливі надбавки, доплати, підвищення та цільову допомогу. Однак слід зауважити, що до зазначеного максимального розміру не включаються додаткові виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед державою.

Середній розмір пенсії в Україні також змінився. На 1 липня 2024 року середня пенсія для всіх пенсіонерів становила 5 816 грн, а для пенсіонерів, які працюють, — 6 216 грн. Це вказує на деяке зростання виплат, проте більша частина пенсіонерів, як і раніше, отримує низькі пенсії. Згідно з даними Пенсійного фонду України, понад 26% пенсіонерів мають дохід менше 3 000 грн на місяць, тоді як лише 12,48% отримують понад 10 000 грн.

Хоча у 2024 році максимальний розмір пенсії встановлено на рівні 23 610 грн, уряд збирається провести ще одну індексацію виплат наприкінці року. Це в основному торкнеться пенсіонерів, які досягнуть 70, 75 або 80 років восени або взимку. Індексація може призвести до додаткового збільшення виплат для цієї категорії громадян, однак максимальна сума залишиться незмінною, оскільки її визначають законодавчі норми.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.