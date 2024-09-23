Українці можуть збільшити свої пенсії більш ніж на 50%: як це зробити

Якщо людина відтермінує свій вихід на пенсію — їй належить надбавка до виплати.

Related video

В Україні чинне пенсійне законодавство надає можливість кожному одержувачу збільшити свою пенсію. Наприклад, якщо відкласти вихід на пенсію на п'ять років, розмір виплати може зрости на 54%. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

У законі про пенсійне страхування передбачено положення, які стимулюють громадян до пізнішого виходу на пенсію. Це стосується призначення пенсії з відстрочкою.

Особи, які набули право на страхову пенсію за віком, але вирішили продовжити трудову діяльність після досягнення пенсійного віку та отримувати пенсію пізніше, можуть розраховувати на збільшення основного розміру своєї пенсії:

при виході на пенсію строком до 60 місяців — на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку;

у разі виходу на пенсію строком понад 60 місяців — на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Таким чином, якщо людина відкладе вихід на пенсію на один рік, вона отримає надбавку в розмірі 6% (0,5% × 12). У разі відтермінування на два роки збільшення становитиме 12% (0,5% × 24), і так далі. У разі, якщо відстрочка становить шість років (72 місяці), основний розмір пенсії збільшиться на 54% (72 × 0,75%).

Пенсію за віком з відстрочкою призначають за зверненням пенсіонера, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.