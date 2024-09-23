Частині українців платитимуть мінімальну допомогу замість пенсії: що відомо

Якщо страхового стажу не вистачає — можна оформити державну соціальну допомогу.

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В Україні вийти на пенсію можливо тільки за наявності необхідного страхового стажу. В іншому разі можна розраховувати лише на державну соціальну допомогу. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У 2024 році вийти на пенсію можна у віці 60, 63 або 65 років, при цьому необхідно мати щонайменше 31, 21 або 15 років стажу відповідно. Відповідно до пенсійної реформи вимоги до страхового стажу будуть щорічно збільшуватися до 2028 року. До цього часу, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

Якщо не вистачає страхового стажу, можна звернутися по державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію. Розмір таких виплат становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році він становить 2361 гривню), і середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Максимальна сума соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який становить 3028 гривень на 2024 рік. Заяву на отримання допомоги необхідно подавати кожні шість місяців із відповідними документами. Однак у період воєнного стану виплати продовжуються автоматично.

Для оформлення соціальної допомоги потрібно звернутися до органу соцзахисту із заявою та такими документами:

декларацією про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби);

копією рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копією рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копією документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якої не призначено);

копією довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідченням біженця або посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, посвідкою на постійне проживання або посвідкою на тимчасове проживання (за потреби);

копією довідки про реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.