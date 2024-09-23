Части украинцев будут платить минимальную помощь вместо пенсии: что известно

Если страхового стажа не хватает — можно оформить государственную социальную помощь.

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В Украине выйти на пенсию возможно только при наличии необходимого страхового стажа. В противном случае можно рассчитывать лишь на государственную социальную помощь. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2024 году выйти на пенсию можно в возрасте 60, 63 или 65 лет, при этом необходимо иметь не менее 31, 21 или 15 лет стажа соответственно. В соответствии с пенсионной реформой требования к страховому стажу будут ежегодно увеличиваться до 2028 года. К этому времени, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь как минимум 35 лет страхового стажа.

Если не хватает страхового стажа, можно обратиться за государственной социальной помощью для лиц, не имеющих права на пенсию. Размер таких выплат составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (в 2024 году он составляет 2361 гривну), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан, который составляет 3028 гривен на 2024 год. Заявление на получение помощи необходимо подавать каждые шесть месяцев с соответствующими документами. Однако в период военного положения выплаты продлеваются автоматически.

Для оформления социальной помощи нужно обратиться в орган соцзащиты с заявлением и такими документами:

декларацией о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики (в случае необходимости);

копией решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

копией решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун);

копией документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособного лица, опекун которого не назначен);

копией справки о взятии на учет внутри перемещенного лица, удостоверением беженца или удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, видом на постоянное проживание или вида на временное проживание (при необходимости);

копией справки о регистрации места жительства.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.