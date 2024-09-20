Украинцев призывают отложить выход на пенсию: какая причина

Для увеличения пенсионных выплат учитываются исключительно полные месяцы страхового стажа.

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Украинцам стоит рассмотреть возможность отложить выход на пенсию, чтобы в дальнейшем получить ее в увеличенном размере. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

В Украине право на выход на пенсию наступает в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа. В 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут те, кто имеет не менее 31 года стажа. Для выхода в 63 года необходимо иметь не менее 21 года страхового стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Однако законодательством Украины предусмотрена возможность более позднего выхода на пенсию.

При более позднем выходе на пенсию, ее размер увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Однако стоит помнить, что учитываются исключительно полные месяцы страхового стажа.

Для того чтобы отсрочить выход на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины до наступления пенсионного возраста.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.