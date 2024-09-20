Українців закликають відкласти вихід на пенсію: яка причина

Для збільшення пенсійних виплат враховуються виключно повні місяці страхового стажу.

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Українцям варто розглянути можливість відкласти вихід на пенсію, щоб надалі отримати її у збільшеному розмірі. Про це заявили в Пенсійному фонді України.

В Україні право на вихід на пенсію настає у віці 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу. У 2024 році вийти на пенсію в 60 років зможуть ті, хто має щонайменше 31 рік стажу. Для виходу в 63 роки необхідно мати щонайменше 21 рік страхового стажу, а в 65 років — щонайменше 15 років.

Однак законодавством України передбачено можливість пізнішого виходу на пенсію.

При більш пізньому виході на пенсію, її розмір збільшується:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Однак варто пам'ятати, що враховуються виключно повні місяці страхового стажу.

Для того, щоб відстрочити вихід на пенсію, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України до настання пенсійного віку.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.