Українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсій: деталі

Для отримання виплати люди повинні мати відповідний страховий стаж і працювати на певних роботах.

Related video

При виході на пенсію деякі громадяни України можуть отримати одноразову допомогу, яка становить десять місячних пенсійних виплат. Це право, зокрема, поширюється на працівників сфери освіти. Про це йдеться в Законі України "Про пенсійне забезпечення" та Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для освітян, які обіймають посади, що дають право на пенсію за вислугу років, і виходять на пенсію за віком, передбачено право на отримання грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій на момент призначення. Також для цього вони повинні мати відповідний страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах.

Право на таку виплату мають співробітники таких установ:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні заклади, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Додаткові умови для отримання разової суми:

особа має бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних або комунальних установах на посадах, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років;

пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Важливо зазначити, що під час призначення пенсії за вислугу років можливо враховувати стаж, отриманий в установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.