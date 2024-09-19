Украинцы могут получить одноразовую выплату в размере 10 пенсий: детали

Для получения выплаты люди должны иметь соответствующий страховой стаж и работать на определенных работах.

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При выходе на пенсию некоторые граждане Украины могут получить единовременную помощь, которая составляет десять месячных пенсионных выплат. Это право, в частности, распространяется на работников сферы образования. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для педагогов, занимающих должности, дающие право на пенсию за выслугу лет и выходящих на пенсию по возрасту, предусмотрено право на получение денежной помощи в размере 10 месячных пенсий на момент назначения. Также для этого они должны иметь соответствующий страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) на таких должностях.

Право на такую выплату имеют сотрудники следующих учреждений:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Дополнительные условия для получения разовой суммы:

лицо должно быть трудоустроенным на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет;

пенсионер имеет право на выплату, если до этого времени не получал никакой другой пенсии.

Важно отметить, что при назначении пенсии за выслугу лет возможно учитывать стаж, полученный в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.