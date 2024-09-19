Украинцы могут получить финансовую помощь до 36 тыс. грн: как оформить
Полученные деньги от государства необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.
В Украине граждане, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь до 36 тысяч гривен от международного донора. Эти средства предназначены для поддержки запуска и восстановления хозяйственной деятельности в нескольких отраслях в восьми регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В Минреинтеграции отметили, что данная инициатива направлена на поддержку уязвимых домохозяйств, пострадавших от российской агрессии. В частности, это касается как релокированных предприятий, так и тех, кто вернулся на свои прежние места проживания после вынужденного перемещения.
Отобранным домохозяйствам выделят гранты от 26 до 36 тысяч гривен на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.
Помощь направлена на запуск и возобновление бизнеса в следующих отраслях:
- животноводство;
- растениеводство;
- пчеловодство;
- огородничество;
- приготовление пищевых продуктов;
- предоставление услуг;
- пошив/ремонт одежды;
- ремесла.
Подавать заявки на участие в программе можно в некоторых громадах:
- в Днепропетровской области;
- в Донецкой области;
- в Запорожской области;
- в Кировоградской области;
- в Николаевской области;
- в Полтавской области;
- в Харьковской области;
- в Черкасской области.
Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, у которых выплаты составляют менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.