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Экономика

Украинцы могут получить финансовую помощь до 36 тыс. грн: как оформить

деньги
Фото: НБУ | Украинцы могут получить финансовую помощь до 36 тыс. грн

Полученные деньги от государства необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.

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В Украине граждане, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь до 36 тысяч гривен от международного донора. Эти средства предназначены для поддержки запуска и восстановления хозяйственной деятельности в нескольких отраслях в восьми регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Минреинтеграции отметили, что данная инициатива направлена на поддержку уязвимых домохозяйств, пострадавших от российской агрессии. В частности, это касается как релокированных предприятий, так и тех, кто вернулся на свои прежние места проживания после вынужденного перемещения.

Отобранным домохозяйствам выделят гранты от 26 до 36 тысяч гривен на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.

Помощь направлена на запуск и возобновление бизнеса в следующих отраслях:

  • животноводство;
  • растениеводство;
  • пчеловодство;
  • огородничество;
  • приготовление пищевых продуктов;
  • предоставление услуг;
  • пошив/ремонт одежды;
  • ремесла.

Подавать заявки на участие в программе можно в некоторых громадах:

  • в Днепропетровской области;
  • в Донецкой области;
  • в Запорожской области;
  • в Кировоградской области;
  • в Николаевской области;
  • в Полтавской области;
  • в Харьковской области;
  • в Черкасской области.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, у которых выплаты составляют менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.