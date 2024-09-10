Украинцы могут получить 21 тысячу гривен: кому положена финансовая помощь

Выплаты предназначены для граждан, которые проживают в 10-километровой зоне от границы с Россией или линии фронта.

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Украинцы, проживающие вблизи российско-украинской границы или в районах активных боевых действий, смогут получить 21 тысячу гривен на закупку твердого бытового топлива для печей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Помощь могут получить жители, которые живут в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии столкновения, а также на территориях, где возможны активные боевые действия. Программа охватывает громады Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Денежная помощь в размере 21 тысячи гривен предоставляется домохозяйствам, которые отапливаются твердым печным топливом. Для получения средств необходимо подать заявление в местный орган власти или военную администрацию по месту жительства. Заявления принимаются до 16 сентября 2024 года.

К заявлению нужно добавить:

копию документа, удостоверяющего личность получателя и всех членов семьи домохозяйства (паспорт, паспорт для выезда за границу или временное удостоверение гражданина Украины);

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщиков (при наличии);

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (если в домохозяйстве есть ВПЛ);

документы, подтверждающие проживание в домохозяйстве (паспорт с отметкой о регистрации и/или справку о регистрации места жительства и/или акт обследования факта жительства без регистрации места жительства по этому адресу и т.п.)

Заявление обрабатывается в течение трех рабочих дней. После этого в течение пяти дней заявитель получает уведомление о решении о предоставлении или отказе в помощи. Средства перечисляются безналичным способом на указанные в заявлении банковские реквизиты (IBAN) или через международную платежную систему Western Union.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.