Українці можуть отримати 21 тисячу гривень: кому належить фінансова допомога

Виплати призначені для громадян, які проживають у 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії фронту.

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Українці, які проживають поблизу російсько-українського кордону або в районах активних бойових дій, зможуть отримати 21 тисячу гривень на закупівлю твердого побутового палива для печей. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Допомогу можуть отримати жителі, які живуть у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення, а також на територіях, де можливі активні бойові дії. Програма охоплює громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Грошова допомога в розмірі 21 тисячі гривень надається домогосподарствам, які опалюються твердим пічним паливом. Для отримання коштів необхідно подати заяву до місцевого органу влади або військової адміністрації за місцем проживання. Заяви приймаються до 16 вересня 2024 року.

До заяви потрібно додати:

копію документа, що посвідчує особу одержувача та всіх членів сім'ї домогосподарства (паспорт, паспорт для виїзду за кордон або тимчасове посвідчення громадянина України);

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платників податків (за наявності);

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо в домогосподарстві є ВПО);

документи, що підтверджують проживання в домогосподарстві (паспорт з відміткою про реєстрацію та/або довідку про реєстрацію місця проживання та/або акт обстеження факту проживання без реєстрації місця проживання за цією адресою тощо)

Заяву опрацьовують протягом трьох робочих днів. Після цього протягом п'яти днів заявник отримує повідомлення про рішення про надання або відмову в допомозі. Кошти перераховуються безготівковим способом на зазначені в заяві банківські реквізити (IBAN) або через міжнародну платіжну систему Western Union.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.