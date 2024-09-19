Українці можуть отримати фінансову допомогу до 36 тис. грн: як оформити

Отримані гроші від держави необхідно спрямувати на масштабування виробництва й отримання доходу.

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В Україні громадяни, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу до 36 тисяч гривень від міжнародного донора. Ці кошти призначені для підтримки запуску й відновлення господарської діяльності в кількох галузях у восьми регіонах країни. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У Мінреінтеграції зазначили, що ця ініціатива спрямована на підтримку вразливих домогосподарств, які постраждали від російської агресії. Зокрема це стосується як релокованих підприємств, так і тих, хто повернувся на свої колишні місця проживання після вимушеного переміщення.

Відібраним домогосподарствам виділять гранти від 26 до 36 тисяч гривень на купівлю товарів і послуг, які необхідно спрямувати на масштабування виробництва й отримання доходу.

Допомога спрямована на запуск і відновлення бізнесу в таких галузях:

тваринництво;

рослинництво;

бджільництво;

городництво;

приготування харчових продуктів;

надання послуг;

пошиття/ремонт одягу;

ремесла.

Подавати заявки на участь у програмі можна в деяких громадах:

у Дніпропетровській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Кіровоградській області;

у Миколаївській області;

у Полтавській області;

у Харківській області;

у Черкаській області.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, матимуть додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.