Українці можуть отримати фінансову допомогу до 36 тис. грн: як оформити
Отримані гроші від держави необхідно спрямувати на масштабування виробництва й отримання доходу.
В Україні громадяни, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу до 36 тисяч гривень від міжнародного донора. Ці кошти призначені для підтримки запуску й відновлення господарської діяльності в кількох галузях у восьми регіонах країни. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У Мінреінтеграції зазначили, що ця ініціатива спрямована на підтримку вразливих домогосподарств, які постраждали від російської агресії. Зокрема це стосується як релокованих підприємств, так і тих, хто повернувся на свої колишні місця проживання після вимушеного переміщення.
Відібраним домогосподарствам виділять гранти від 26 до 36 тисяч гривень на купівлю товарів і послуг, які необхідно спрямувати на масштабування виробництва й отримання доходу.
Допомога спрямована на запуск і відновлення бізнесу в таких галузях:
- тваринництво;
- рослинництво;
- бджільництво;
- городництво;
- приготування харчових продуктів;
- надання послуг;
- пошиття/ремонт одягу;
- ремесла.
Подавати заявки на участь у програмі можна в деяких громадах:
- у Дніпропетровській області;
- у Донецькій області;
- у Запорізькій області;
- у Кіровоградській області;
- у Миколаївській області;
- у Полтавській області;
- у Харківській області;
- у Черкаській області.
Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, матимуть додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.