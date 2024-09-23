Украинцы могут увеличить свои пенсии более чем на 50%: как это сделать

Если человек отсрочит свой выход на пенсию — ему положена надбавка к выплате.

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В Украине действующее пенсионное законодательство предоставляет возможность каждому получателю увеличить свою пенсию. Например, если отложить выход на пенсию на пять лет, размер выплаты может возрасти на 54%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В законе о пенсионном страховании предусмотрены положения, которые стимулируют граждан к более позднему выходу на пенсию. Это касается назначения пенсии с отсрочкой.

Лица, которые приобрели право на страховую пенсию по возрасту, но решили продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста и получать пенсию позже, могут рассчитывать на увеличение основного размера своей пенсии:

при выходе на пенсию сроком до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, следующий за месяцем достижения пенсионного возраста;

при выходе на пенсию сроком более 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.

Таким образом, если человек отложит выход на пенсию на один год, он получит надбавку в размере 6% (0,5% × 12). При отсрочке на два года увеличение составит 12% (0,5% × 24), и так далее. В случае, если отсрочка составляет шесть лет (72 месяца), основной размер пенсии увеличится на 54% (72 × 0,75%).

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера, как правило, с первого числа месяца, в котором подано обращение.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.