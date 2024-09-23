Украинские пенсионеры могут получать более 20 тыс. грн: при каких условиях

Средняя пенсия для всех пенсионеров составила 5 816 грн, а для работающих – 6 216 грн.

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В 2024 году максимальный размер пенсии в Украине составляет 23 610 грн и останется на этом уровне до конца года. Повышение пенсий связано с увеличением прожиточного минимума, а дополнительная индексация осенью затронет пенсионеров, достигших 70, 75 и 80 лет. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Одним из ключевых факторов, способствующих увеличению пенсий в 2024 году, стало обновление прожиточного минимума. Для людей, утративших трудоспособность, этот показатель на 2024 год установлен на уровне 2 361 грн, что служит основой для определения минимальных и максимальных пенсионных выплат. Учитывая, что максимальная пенсия не может превышать десятикратный прожиточный минимум, с 1 января 2024 года ее размер увеличился до 23 610 грн, что на 2 680 грн больше по сравнению с прошлым годом.

В Украине максимальные пенсии, как правило, назначаются государственным служащим, работникам местного самоуправления, народным депутатам, ученым и другим категориям граждан, которые имели высокий доход и значительный трудовой стаж. Эти выплаты учитывают все возможные надбавки, доплаты, повышения и целевую помощь. Однако следует отметить, что в указанный максимальный размер не включаются дополнительные выплаты для лиц, имеющих особые заслуги перед государством.

Средний размер пенсии в Украине также изменился. На 1 июля 2024 года средняя пенсия для всех пенсионеров составила 5 816 грн, а для работающих пенсионеров — 6 216 грн. Это указывает на некоторый рост выплат, однако большая часть пенсионеров по-прежнему получает низкие пенсии. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, более 26% пенсионеров имеют доход менее 3 000 грн в месяц, в то время как лишь 12,48% получают свыше 10 000 грн.

Хотя в 2024 году максимальный размер пенсии установлен на уровне 23 610 грн, правительство собирается провести еще одну индексацию выплат в конце года. Это в основном затронет пенсионеров, которые достигнут 70, 75 или 80 лет осенью или зимой. Индексация может привести к дополнительному увеличению выплат для этой категории граждан, однако максимальная сумма останется прежней, поскольку она определяется законодательными нормами.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.