В октябре украинцы могут получить пенсию на 20% меньше: в чем причина

Пенсионер обязан сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы.

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Пенсионеры могут лишиться до 20% пенсии в октябре, если не уведомят ПФУ о некоторых изменениях. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионеры обязаны информировать ПФУ о своем трудоустройстве или увольнении, а также о начале или завершении предпринимательской деятельности.

"Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером", – отмечают в ПФУ.

Сообщать ПФУ об изменениях надо в течение 10 дней. Если лицо не сообщает ПФУ о трудоустройстве, ему могут начисляться "лишние" выплаты. Чтобы компенсировать эти расходы, Пенсионный фонд имеет право "забирать" до 20% от пенсии. Такие штрафные санкции вводятся, если гражданин не возвращает деньги самостоятельно.

Уведомить ПФУ об увольнении важно, так как это может привести к увеличению пенсии. Некоторые надбавки и повышения доступны только для неработающих пенсионеров.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.