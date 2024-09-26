Що таке приватна пенсія в Україні: як можна її забезпечити

Недержавна пенсія створюється людиною особисто, тому можна самостійно обрати пенсійний фонд або провайдера.

Related video

Недержавна пенсія являє собою спосіб накопичення коштів для майбутньої пенсії, який називається пенсією з фіксованими внесками. Основне завдання цього підходу — забезпечити фінансову стійкість на етапі виходу на пенсію. Про це повідомляє Недержавний пенсійний фонд "Покрова".

На відміну від звичайних пенсійних програм, недержавна пенсія ґрунтується на особистій угоді між людиною та обраним пенсійним провайдером або фондом, як пояснили в Недержавному пенсійному фонді "Покрова". Ця система надає можливість гнучкого накопичення коштів на пенсію, незалежно від вашого робочого статусу.

Приватна пенсія, також відома як персональна пенсія, відрізняється від державної пенсії та пенсійних планів, пропонованих роботодавцями. На відміну від планів, встановлених роботодавцем, недержавна пенсія формується індивідуально, що дає змогу людині самостійно обирати пенсійний фонд або провайдера послуг.

Більшість недержавних пенсій являють собою пенсії зі встановленими внесками, що означає, що їхній розмір після виходу на пенсію залежить від суми внесених коштів і від результатів інвестицій. Заощадження будуть розподілені за різними активами, включно з акціями, облігаціями, нерухомістю та готівкою.

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні здійснюється через недержавні пенсійні фонди. Основні етапи їх функціонування такі:

Участь: Люди, які хочуть скористатися недержавним пенсійним забезпеченням, можуть відкрити особисті пенсійні рахунки в ліцензованих НПФ. Внески: Учасники регулярно роблять внески на свої індивідуальні пенсійні рахунки. Зазвичай ці внески становлять певний відсоток від доходу і можуть вираховуватися із зарплати або виплачуватися напряму. Інвестиції: Накопичені кошти на пенсійних рахунках НПФ інвестує в різні фінансові інструменти, такі як акції, облігації та інші дозволені активи. Накопичення активів: Згодом внески учасників, разом із доходами від інвестицій, накопичуються і збільшуються на їхніх рахунках. Вихід на пенсію: Вихід на пенсію: Коли учасники досягають пенсійного віку (в Україні це 60 років для чоловіків і 58 років для жінок), вони можуть обрати кілька варіантів. Вони можуть отримати одноразову виплату зі свого рахунку або перетворити його на довічний ануїтет для отримання регулярних пенсійних виплат. Пенсійні виплати: Якщо учасники обирають ануїтет, НПФ або страхова компанія здійснюватиме регулярні виплати, ґрунтуючись на накопичених коштах і ставках ануїтету на момент виходу на пенсію.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.