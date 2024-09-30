Одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября: как оформить

Пенсионеры, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.

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Одинокие пенсионеры, которым требуется постоянный посторонний уход, могут рассчитывать на государственную доплату. Размер такой помощи составляет 944 гривны и выплачивается ежемесячно. Об этом сообщают на портале ВРУ.

Для получения такой надбавки пенсионеры должны соответствовать следующим условиям:

иметь возраст 80 лет или более;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на указанную доплату. Необходимость постоянного ухода должна быть подтверждена медицинскими заключениями и соответствующими документами.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 января 2024 года прожиточный минимум увеличился до 2 361 гривны, что привело к повышению доплаты к пенсии до 944,4 гривны. В октябре размер этой доплаты останется неизменным.

Для оформления доплаты пенсионерам необходимо подать следующие документы вместе с заявлением:

заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

справку из Пенсионного фонда, которая подтверждает, что пенсионер не получает другие надбавки на уход.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.