Чи зміняться виплати для працюючих пенсіонерів у жовтні: дані ПФУ

Востаннє пенсії працюючих пенсіонерів було перераховано навесні.

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Існує кілька чинників, що сприяють підвищенню пенсій, включно з індексацією та перерахунком виплат. Однак у найближчому майбутньому нові перерахунки для пенсіонерів не очікуються. Про це повідомляє ПФУ.

У жовтні нових перерахунків виплат не передбачено, тому пенсії для громадян, які працюють, залишаться на колишньому рівні. Останній перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів відбувся навесні, коли виплати збільшилися відповідно до накопиченого стажу.

Попри те, що страхувальники подавали звіти за I квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня, перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, було проведено в травні.

Загалом із 1 квітня 2024 року пенсії було перераховано для 24 267 пенсіонерів, із них:

19 589 осіб — з урахуванням виключно страхового стажу, у середньому їхні пенсії зросли на 86,24 гривні;

4 678 осіб — з урахуванням стажу і зарплати, середній показник зростання становив 168,65 гривні.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що пенсію в Україні нараховуватимуть по-новому.

Цього ж дня стало відомо, що пенсіонери зможуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста.