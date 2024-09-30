Українці можуть вийти на пенсію після 60 років: як це вплине на розмір виплати

Якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на один рік, то отримає надбавку до виплат.

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Попри повномасштабну війну в країні, українці й надалі отримують свої пенсії та звертаються за їх призначенням. Щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років у 2024 році, майбутнім пенсіонерам потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У законі про пенсійне страхування передбачено положення, які стимулюють громадян відкладати вихід на пенсію. Це стосується призначення пенсії з відстрочкою. Громадяни, які мають право на страхову пенсію за віком і вирішують продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на збільшення основного розміру своєї пенсії:

у разі відстрочення виходу на пенсію строком до 60 місяців — на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку;

у разі відстрочення виходу на пенсію строком понад 60 місяців — на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Тобто, якщо людина відтермінує свій вихід на пенсію на один рік, то отримає надбавку до пенсії в розмірі 6% (0,5% х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5% х 24). Щодо відстрочки на шість років (72 місяці) — це збільшення основного розміру пенсії на 54% (72 х 0,75%).

Пенсію за віком з відстрочкою призначають за зверненням пенсіонера, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що пенсію в Україні нараховуватимуть по-новому.

Цього ж дня стало відомо, що пенсіонери зможуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста.