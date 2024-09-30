Украинцы могут выйти на пенсию после 60 лет: как это повлияет на размер выплаты

Если человек отсрочит свой выход на пенсию на один год, то получит надбавку к выплатам.

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Несмотря на полномасштабну войну в стране украинцы продолжают получать свои пенсии и обращаться за их назначением. Чтобы выйти на пенсию по достижении 60 лет в 2024 году, будущим пенсионерам потребуется иметь как минимум 31 год страхового стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В законе о пенсионном страховании предусмотрены положения, которые стимулируют граждан откладывать выход на пенсию. Это касается назначения пенсии с отсрочкой. Граждане, которые имеют право на страховую пенсию по возрасту и решают продолжать работать после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на увеличение основного размера своей пенсии:

в случае отсрочки выхода на пенсию сроком до 60 месяцев — на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, следующий за месяцем достижения пенсионного возраста;

в случае отсрочки выхода на пенсию сроком более 60 месяцев — на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.

То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на один год, то получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5% х 12), за два года более позднего выхода на пенсию – 12% (0,5% х 24). Что касается отсрочки на шесть лет (72 месяца) — это увеличение основного размера пенсии на 54% (72 х 0,75%).

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера, как правило, с первого числа месяца, в котором подано обращение.

Напомним, 27 сентября стало известно, что пенсию в Украине будут начислять по-новому.

В этот же день стало известно, что пенсионеры смогут получить денежную помощь от Красного Креста.