Украинцы могут получать пенсию по наследству: что для этого нужно

Для оформления наследственной пенсии гражданам необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявку онлайн через веб-портал.

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Наследники умершего пенсионера могут претендовать на невыплаченную пенсию и пособие на погребение. Для получения этих средств нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины в течение шести месяцев с даты открытия наследства. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Так, согласно законодательству, наследники умершего пенсионера имеют право на получение невыплаченных пенсионных средств.

Право на получение невыплаченной пенсии и пособия на погребение имеют члены семьи, которые проживали с умершим на момент его смерти, а также нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его содержании. Важно отметить, что если за выплатами обращаются несколько лиц, имеющих на это право, сумма пенсии будет разделена между ними поровну.

Для оформления наследственной пенсии необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявку онлайн через веб-портал ПФУ. К заявлению следует приложить следующие документы:

свидетельство о смерти пенсионера – этот документ подтверждает факт смерти и является основой открытия дела о наследстве;

документы, подтверждающие родственные связи – это могут быть свидетельство о рождении, браке или другие документы, доказывающие родство с умершим;

паспорт заявителя – для подтверждения личности претендующего на получение пенсии;

реквизиты банковского счета – эти данные необходимы для перечисления наследства;

документы, подтверждающие факт совместного проживания с пенсионером на момент его смерти – это могут быть справки о регистрации места жительства или другие документы, удостоверяющие совместное проживание.

Помимо права на получение невыплаченной пенсии, наследники также могут претендовать на единовременное пособие на погребение. Сумма этой выплаты определяется в соответствии с действующим законодательством и зависит от социальных гарантий, актуальных на момент смерти пенсионера.

Если несколько наследников имеют право на получение невыплаченных пенсионных средств, они могут подавать заявления как совместно, так и отдельно. В таком случае Пенсионный фонд распределяет сумму между всеми претендентами поровну. Если возникают споры по поводу наследства, этот вопрос может быть решен в судебном порядке.

Заявление на получение пенсии по наследству должно быть подано в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера. По истечении этого срока наследники могут потерять право на получение невыплаченных средств, если не будут представлены достаточные основания для продления этого срока.

Напомним, 27 сентября стало известно, что пенсию в Украине будут начислять по-новому.

В этот же день стало известно, что пенсионеры смогут получить денежную помощь от Красного Креста.