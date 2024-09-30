Українці можуть отримувати пенсію у спадок: що для цього потрібно

Для оформлення спадкової пенсії громадянам необхідно звернутися до сервісного центру ПФУ або подати заявку онлайн через вебпортал.

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Спадкоємці померлого пенсіонера можуть претендувати на невиплачену пенсію та допомогу на поховання. Для отримання цих коштів потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України протягом шести місяців з дати відкриття спадщини. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Так, згідно із законодавством, спадкоємці померлого пенсіонера мають право на отримання невиплачених пенсійних коштів.

Право на отримання невиплаченої пенсії та допомоги на поховання мають члени сім'ї, які проживали з померлим на момент його смерті, а також непрацездатні члени сім'ї, які перебували на його утриманні. Важливо зазначити, що якщо по виплати звертаються кілька осіб, які мають на це право, сума пенсії буде розділена між ними порівну.

Для оформлення спадкової пенсії необхідно звернутися до сервісного центру ПФУ або подати заявку онлайн через вебпортал ПФУ. До заяви слід додати такі документи:

свідоцтво про смерть пенсіонера — цей документ підтверджує факт смерті і є основою відкриття справи про спадщину;

документи, що підтверджують родинні зв'язки — це можуть бути свідоцтво про народження, шлюб або інші документи, що доводять спорідненість з померлим;

паспорт заявника — для підтвердження особи того, хто претендує на отримання пенсії;

реквізити банківського рахунку — ці дані необхідні для перерахування спадщини;

документи, що підтверджують факт спільного проживання з пенсіонером на момент його смерті — це можуть бути довідки про реєстрацію місця проживання або інші документи, що засвідчують спільне проживання.

Крім права на отримання невиплаченої пенсії, спадкоємці також можуть претендувати на одноразову допомогу на поховання. Сума цієї виплати визначається відповідно до чинного законодавства і залежить від соціальних гарантій, актуальних на момент смерті пенсіонера.

Якщо кілька спадкоємців мають право на отримання невиплачених пенсійних коштів, вони можуть подавати заяви як спільно, так і окремо. У такому разі Пенсійний фонд розподіляє суму між усіма претендентами порівну. Якщо виникають суперечки з приводу спадщини, це питання може бути вирішене в судовому порядку.

Заява на отримання пенсії у спадщину має бути подана протягом шести місяців з моменту смерті пенсіонера. Після закінчення цього строку спадкоємці можуть втратити право на отримання невиплачених коштів, якщо не будуть подані достатні підстави для продовження цього строку.

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