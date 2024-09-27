Пенсіонери зможуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста: як зареєструватися

Програма діятиме не в усіх населених пунктах, а лише в певних районах, переважно прифронтових і прикордонних громад.

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Із середини жовтня в 9 областях країни стартує програма підтримки населення. Інформація про пільгові категорії, які зможуть скористатися цією програмою, стане доступна після 15 жовтня. Про це йдеться в матеріалі видання"Факти ICTV".

На гарячій лінії Червоного Хреста пояснили, яку підтримку надають пенсіонерам і як її можна оформити. Щомісяця допомога спрямовується різним категоріям громадян. Так, в одному місяці допомогу отримують люди з інвалідністю 1 групи, а в іншому — внутрішньо переміщені особи або ті, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій.

Із середини жовтня в дев'яти областях буде впроваджено програму фінансової підтримки на зимовий період. До цього списку входять:

Запорізька

Херсонська

Сумська

Донецька

Дніпропетровська (тільки Павлоград)

Чернігівська

Харківська

Одеська

Миколаївська

Програма охоплюватиме не всі населені пункти, а лише окремі райони, переважно прифронтові та прикордонні громади. Реєстрація стартує в середині жовтня. Місцеві адміністрації визначатимуть категорії вразливих груп і складатимуть списки осіб, які зможуть отримати допомогу. Червоний Хрест співпрацюватиме з цими списками, зв'язуючись із людьми для проведення реєстрації.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.