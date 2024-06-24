Виплати ВПО: чи зобов'язані переселенці повертати допомогу, якщо її нарахували помилково

Якщо ВПО продовжили або призначили виплати, але потім виявилося, що людина не відповідає критеріям, то допомогу можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.

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Держава надає підтримку певним групам переселенців. Для отримання соціальних виплат необхідно відповідати певним умовам. Однак, якщо українцю було помилково призначено виплати, він повинен їх повернути. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

З 1 березня держава внесла зміни в умови виплат для переселенців. У разі продовження або призначення виплат, якщо з'ясовується, що людина не відповідає критеріям, допомогу може бути скасовано, і вже виплачені гроші потрібно буде повернути державі.

Згідно з пунктом 7-1 Порядку надання житлової допомоги ВПО з 1 грудня 2023 року, допомога не виплачуватиметься сім'ї, яка звертається вперше за її призначенням, якщо протягом трьох місяців до звернення або в період її отримання члени сім'ї отримали такі види допомоги:

операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (або банківських металів) на суму від 100 тис. гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (зокрема реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг);

або здійснила купівлю майна на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

або має депозит на цю суму.

Тобто якщо купівлю здійснив один член сім'ї, то позбавляє права на отримання виплат усіх одержувачів допомоги з числа членів цієї сім'ї.

Чи повинен переселенець повернути помилково виплачені гроші

Відповідно до пункту 9 того самого Порядку уповноважена особа зобов'язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які можуть вплинути на визначення права на отримання допомоги, повідомити про це відповідний орган соціального захисту населення, уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Якщо особа, яка отримує допомогу з ВПО, не повідомила своєчасно про зміни у своєму майновому становищі, і відбулися нарахування, вимоги соціального захисту про повернення виплачених коштів вважаються законними відповідно до п. 29 Порядку.

Якщо особа, яка отримує допомогу з ВПО, добровільно не повертає помилково нараховані кошти у встановлені строки, орган соціального захисту населення може звернутися з питанням про їхнє стягнення в судовому порядку.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.