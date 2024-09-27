Пенсионеры смогут получить денежную помощь от Красного Креста: как зарегистрироваться

Программа будет действовать не во всех населенных пунктах, а только в определенных районах, преимущественно прифронтовых и приграничных общин.

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С середины октября в 9 областях страны стартует программа поддержки населения. Информация о льготных категориях, которые смогут воспользоваться этой программой, станет доступна после 15 октября. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

На горячей линии Красного Креста пояснили, какую поддержку предоставляют пенсионерам и как ее можно оформить. Ежемесячно помощь направляется различным категориям граждан. Так, в одном месяце помощь получают люди с инвалидностью 1 группы, а в другом – внутренне перемещенные лица или те, чье имущество пострадало в результате боевых действий.

С середины октября в девяти областях будет внедрена программа финансовой поддержки на зимний период. В этот список входят:

Запорожская

Херсонская

Сумская

Донецкая

Днепропетровская (только Павлоград)

Черниговская

Харьковская

Одесская

Николаевская

Программа будет охватывать не все населенные пункты, а лишь отдельные районы, преимущественно прифронтовые и приграничные общины. Регистрация стартует в середине октября. Местные администрации будут определять категории уязвимых групп и составлять списки лиц, которые смогут получить помощь. Красный Крест будет сотрудничать с этими списками, связываясь с людьми для проведения регистрации.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.