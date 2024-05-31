Выплаты ВПЛ: кто из переселенцев останется без финансовой помощи уже в июне

Размер выплат ВПЛ составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

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Внутренне перемещенные лица имеют право на получение государственной помощи. Однако, поскольку эта помощь выплачивается лишь на протяжении шести месяцев, некоторые переселенцы уже в июне останутся без выплат. Тем не менее, определенные категории граждан продолжат получать помощь автоматически. Это касается тех, кто ухаживает за детьми, тяжелобольными или лицами с инвалидностью, имеет низкие доходы и прочее. Об этом говорится в материале издания "Факты".

По данным источника, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью. В июне автоматическое продление денежных выплат будет для следующих категорий переселенцев:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена ​​инвалидность;

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя;

патронатные воспитатели;

дети, временно устроенные семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Выплаты могут быть автоматически продолжены, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривен, для таких категорий внутренне перемещенных лиц:

лица, ухаживающие за ребенком до трех лет или за ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

студенты, которые обращались за выплатами самостоятельно, в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью III группы;

семьи пенсионеров.

Право на получение выплат также имеют лица старше 55 лет и внутренне перемещенные лица, которые повторно эвакуировались из опасных регионов, определенных Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Внутренне перемещенным лицам следует помнить, что государственную помощь могут выплачивать даже после автоматического назначения. Это произойдет через два месяца после назначения, если человек со статусом ВПЛ, который не работает и не осуществляет уход за ребенком, ничего не предпринимает для трудоустройства. Чтобы не потерять право на выплаты, такие ВПЛ должны:

встать на учет в центр занятости;

зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП);

получить пособие на получение экономической самостоятельности, микрогрант создания или развитие собственного бизнеса;

получить ваучер для обучения.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.