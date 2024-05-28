Выплаты при эвакуации: кто из переселенцев может получить финансовую помощь

При эвакуации из опасных регионов семьи имеют право на получение помощи на проживание ВПЛ как в случае перемещения впервые, так и повторно.

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Из-за полномасштабной вторжения РФ в регионах, граничащих с Россией, местным жителям рекомендуется принять меры по эвакуации. Об этом сообщили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

В соответствии с распоряжением Правительства от 21 октября 2022 года № 1195, материальная поддержка при эвакуации будет предоставляться:

лицам, эвакуированным из населенных пунктов, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий) (речь идет именно о централизованной эвакуации поездом или автобусами);

при условии, что такие лица не получали пособия за счет средств международных организаций,

и не получали ранее денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению.

Размер финансовой помощи составляет 3 000 гривен для людей с инвалидностью и детей, и 2 000 гривен для остальных.

Как выплачивается помощь при эвакуации

В день проведения эвакуации сборный пункт предоставляет информацию о реальном числе эвакуированных лиц, после чего АО "Укрпочта" или АО "Укрзализныця" осуществляют выплату финансовой помощи в приемном пункте эвакуации после проверки предоставленных данных.

Если возникают обстоятельства, которые мешают выплате финансовой помощи (например, отсутствие электроэнергии или невозможность предоставления электронных коммуникационных услуг), то выплата производится в течение 5 дней с момента устранения этих препятствий.

Пособие на жительство ВПЛ

В случае эвакуации из опасных регионов семьи имеют право на получение помощи на проживание во временных пострадавших локациях как при первоначальном перемещении, так и повторно.

Лица, которые отказались от получения помощи или были сняты с учета в связи с возвращением на прежнее место жительства, могут повторно обратиться за помощью на проживание во временных пострадавших локациях, при условии, что они снова переместились:

с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 г., если человек включен в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют. В этом контексте следует дополнительный раз отметить обязательность обращения к ОВА для включения в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют, даже в случае самостоятельной эвакуации или с помощью благотворительных, общественных организаций. Обратиться можно средствами телефонной/почтовой/электронной связи. Так, для включения в список лиц, самостоятельно выехавших из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, можно обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА (066) 283 41 43;

с территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, которая включена в Перечень после 1 декабря 2023 г.;

по возвращении домой жилье человека было уничтожено или повреждено до степени непригодности к проживанию.

Размер пособия составляет 3 000 грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 000 грн – для других лиц.

Каков механизм осуществления выплаты

Помощь назначается на семью. Первичное обращение для получения выплат можно сделать как онлайн через приложение "Дія", так и непосредственно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган социальной защиты населения или исполнительный орган местного самоуправления. Однако, в случае повторного обращения для получения помощи на проживание для семьи, онлайн обращение не предусмотрено.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.