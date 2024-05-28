Виплати під час евакуації: хто з переселенців може отримати фінансову допомогу

Під час евакуації з небезпечних регіонів сім'ї мають право на отримання допомоги на проживання ВПО як у разі переміщення вперше, так і повторно.

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Через повномасштабне вторгнення РФ у регіонах, що межують із Росією, місцевим жителям рекомендується вжити заходів щодо евакуації. Про це повідомили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Відповідно до розпорядження Уряду від 21 жовтня 2022 року № 1195, матеріальну підтримку під час евакуації надаватимуть:

особам, евакуйованим із населених пунктів, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій) (йдеться саме про централізовану евакуацію поїздом або автобусами);

за умови, що такі особи не отримували допомоги за рахунок коштів міжнародних організацій,

і не отримували раніше грошову допомогу евакуйованому цивільному населенню.

Розмір фінансової допомоги становить 3 000 гривень для людей з інвалідністю та дітей, і 2 000 гривень для решти.

Як виплачується допомога під час евакуації

У день проведення евакуації збірний пункт надає інформацію про реальну кількість евакуйованих осіб, після чого АТ "Укрпошта" або АТ "Укрзалізниця" здійснюють виплату фінансової допомоги в приймальному пункті евакуації після перевірки наданих даних.

Якщо виникають обставини, які заважають виплаті фінансової допомоги (наприклад, відсутність електроенергії або неможливість надання електронних комунікаційних послуг), то виплату проводять протягом 5 днів із моменту усунення цих перешкод.

Допомога на проживання ВПО

У разі евакуації з небезпечних регіонів сім'ї мають право на отримання допомоги на проживання в тимчасових постраждалих локаціях як під час первісного переміщення, так і повторно.

Особи, які відмовилися від отримання допомоги або були зняті з обліку у зв'язку з поверненням на колишнє місце проживання, можуть повторно звернутися по допомогу на проживання в тимчасових постраждалих локаціях, за умови, що вони знову перемістилися:

з території, на якій оголошено обов'язкову евакуацію після 1 серпня 2023 р., якщо особу додано до переліку осіб, яких обов'язково/примусово евакуюють. У цьому контексті слід додатково вкотре наголосити на обов'язковості звернення до ОВА для внесення до переліку осіб, яких обов'язково/примусово евакуюють, навіть у разі самостійної евакуації або за допомогою благодійних, громадських організацій. Звернутися можна засобами телефонного/поштового/електронного зв'язку. Так, для внесення до списку осіб, які самостійно виїхали з населених пунктів Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, можна звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА (066) 283 41 43;

з території, на якій тривають бойові дії або тимчасово окупованих РФ, яка внесена до Переліку після 1 грудня 2023 р.;

після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності до проживання.

Розмір допомоги становить 3 000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей і 2 000 грн — для інших осіб.

Який механізм здійснення виплати

Допомога призначається на сім'ю. Первинне звернення для отримання виплат можна зробити як онлайн через застосунок "Дія", так і безпосередньо через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), орган соціального захисту населення або виконавчий орган місцевого самоврядування. Однак, у разі повторного звернення для отримання допомоги на проживання для сім'ї, онлайн звернення не передбачено.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.