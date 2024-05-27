У Вовчанську залишилось близько 100 мирних жителів, — Харківська прокуратура

Люди відмовляються покидати рідне місто, попри постійні обстріли з боку РФ. Евакуація триває.

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В місті Вовчанськ на Харківщині, на околицях якого точаться бої із ЗС РФ, лишаються близько 100 місцевих жителів. Вони відмовляються покидати місто. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

Речник розповів, що жителі, які відмовилися виїжджати, проживають на протилежних околицях боку РФ.

"Там небезпечно, але люди вирішили залишитися там. Евакуація триває, вона є завжди. Евакуація всіх бажаючих здійснюється", — зазначив Чубенко.

ЗС РФ майже знищили Вовчанськ Фото: ДСНС у Харківській області

Він зауважив, що обстріли Вовчанська з боку російських окупантів не припиняються. Але травмованих або загиблих фіксують не кожен день, бо людей там залишилося дуже мало.

ЗС РФ майже знищили Вовчанськ Фото: Євген Малолєтка

Нагадаємо, 26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зауважив, що українські бійці витіснили російських військових з позицій у напрямку Стрілеча — Глибоке, тоді як противник продовжує намагання прорватися до Липців. Та продовжують наступ у районі Вовчанська, проте підтверджених змін на лінії фронту не було.

За словами Волошина, піхота противника проводить штурм Вовчанська, проте ЗСУ витісняють її з невизначених позицій.

А розвідка Британії повідомляла, що до наступу на Вовчанськ ЗС РФ залучили навіть підрозділи "Африканського корпусу", які, як видно з назви, базувались тільки на африканському континенті. Цей корпус Міністерства оборони РФ був створений у грудні 2023 року. Він налічує понад 2000 солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, які раніше служили у ПВК "Вагнер".