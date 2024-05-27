ЗСУ відновили позиції на півночі Харківської області: де тривали запеклі бої (карта)

Українським бійцям вдалося витіснити ворога з позицій у напрямку Стрілеча — Глибоке. ЗС РФ продовжили наступ у районі Вовчанська, зауважили аналітики ISW.

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Збройні сили України відновили позиції біля Липців на півночі Харківської області. Ворог продовжує спроби прорватися до населеного пункту, проте безуспішно. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 26 травня.

"Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу Липців (на північ від Харкова) на тлі триваючих боїв у цьому районі 26 травня", — йдеться у повідомленні.

26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зауважив, що українські бійці витіснили російських військових з позицій у напрямку Стрілеча — Глибоке, тоді як противник продовжує намагання прорватися до Липців, проте Сили оборони не допускають просування ЗС РФ по дорозі Глибоке — Липці.

Аналітики зазначили, що бої тривали під Липцями, поблизу Глибокого, Лукʼянців, Нескучного. Натомість декілька російських військкорів називають бої на півночі Харківщини "позиційними".

В ISW розповіли, що 26 травня ЗС РФ продовжили наступ у районі Вовчанська, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. За словами Волошина, піхота противника проводить штурм Вовчанська, проте ЗСУ витісняють її з невизначених позицій. Бої також тривали в межах населеного пункту та біля Стариці.

Ситуація на півночі Харківської області

Що відбувається на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку протягом 26 травня відбулося 12 бойових зіткнень. Українські військові відбили 10 ворожих атак у районах сіл Липці та Тернова, бої тривали у районах Вовчанська й Стариці. Ситуація на півночі Харківщини контрольована, втрат позицій не допущено.

Нагадаємо, 26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗСУ зупинили загрозу прориву ЗС РФ на ділянці Стрілеча — Глибоке у Харківській області. За його словами, українські бійці вибивають противника із зайнятих позицій.

27 травня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що метою ЗС РФ на півночі Харківщини є "зрізання" виступу, повторна окупація території в районі Печенізького водосховища. Він наголосив, що первісний план росіян під Харковом та Вовчанськом провалився.