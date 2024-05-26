ЗС РФ "застрягли" дорогою в Липці: у ЗСУ розповіли про успіхи в Харківській області (відео)

Сили оборони України успішно вибивають росіян із зайнятих позицій, але спроби прорвати оборону спостерігаються біля Липців і Вовчанська. За день на одній з ділянок окупанти скинули майже 20 авіабомб.

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Збройні сили України зупинили загрозу прориву російських окупантів на ділянці "Стрілеча — Глибоке" Харківської області, розповів 26 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі єдиного телемарафону.

Сили оборони України успішно вибивають ворожі підрозділи із зайнятих ними позицій. Наразі триває системна робота з витіснення росіян.

"ЗСУ вчасно зайшли здебільшого на оборонні рубежі", — додає військовий.

Росія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців

Назар Волошин зауважив певний успіх противника на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча–Глибоке. ЗС РФ хочуть наситити два ці напрямки військовою технікою та живою силою, щоб не дати ЗСУ перехопити тактичну ініціативу на полі бою.

"Ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", — зауважив речник ОСГВ "Хортиця".

Завдяки діям українських військових армія Росії застрягла на дорозі в Липцях, загрузла повністю у Вовчанську. Крім цього, фіксуються спроби штурму Вовчанська піхотою.

Наступ ЗС РФ у Харківській області: дані Генштабу ЗСУ та військової розвідки Британії

Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30 26 травня вказав на вісім штурмових і наступальних дій росіян на Харківському напрямку. Шість разів їх відкинули назад поблизу Тернової та Липців. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців.

По зазначених населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого було завдано вісім авіаударів, скинуто майже 20 керованих авіабомб.

Стабілізацію ситуації на північному сході Харківської області та успіхи ЗСУ підтверджує і військова розвідка Міноборони Великої Британії. Тривають атаки на Вовчанськ, але ЗСУ їх відбивають.

Російська армія, ймовірно, взяла під контроль Бугроватку на півночі Харківщини та намагається взяти сусідню переправу через річку Сіверський Донець. Такий стан загрожує флангу та тиловим частинам ЗСУ у Вовчанську, зазначають розвідники.

Намір командування РФ створити на півночі Харківської області "буферну зону" поки що провалився, підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, Росія збирає нове угруповання військ поруч з українським кордоном і готує наступ за 90 кілометрів від Харкова.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що домовленість із РФ про тимчасове припинення вогню буде марною. Водночас президент Росії Володимир Путін висловлює готовність до мирних переговорів, але з урахуванням ситуації на полі бою.