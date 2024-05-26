ВС РФ "застряли" по дороге в Липцы: в ВСУ рассказали об успехах в Харьковской области (видео)

Силы обороны Украины успешно выбивают россиян с занятых позиций, но попытки прорвать оборону наблюдаются возле Липцев и Волчанска. За день на одном из участков оккупанты сбросили около 20 авиабомб.

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Вооруженные силы Украины остановили угрозу прорыва российских оккупантов на участке Стрелечья–Глубокое Харьковской области, рассказал 26 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире единого телемарафона.

Силы обороны Украины успешно выбивают вражеские подразделения с занятых ими позиций. В настоящее время продолжается системная работа по вытеснению россиян.

"ВСУ вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи", — добавляет военный.

Россия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Липцев

Назар Волошин отметил определенный успех противника на Волчанском направлении и в направлении "Стрелечья — Глубокое". ВС РФ хотят насытить два эти направления военной техникой и живой силой, чтобы не дать ВСУ перехватить тактическую инициативу на поле боя.

"Враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы", — заметил спикер ОСГВ "Хортица".

Благодаря действиям украинских военных армия России застряла на дороге в Липцах, увязла полностью в Волчанске Кроме этого, фиксируются попытки штурма Волчанска пехотой.

Наступление ВС РФ в Харьковской области: данные Генштаба ВСУ и военной разведки Британии

Генштаб ВСУ в сводке к 13:30 26 мая указал на восемь штурмовых и наступательных действий россиян на Харьковском направлении. Шесть раз их отбросили назад вблизи Терновой и Липцей. Украинские воины продолжают отбивать по одной атаке противника в районах Волчанска и Липцев.

По указанным населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого было нанесено восемь авиаударов, сброшено около 20 управляемых авиабомб.

Стабилизацию ситуации на северо-востоке Харьковской области и успехи ВСУ подтверждает и военная разведка Минобороны Великобритании. Продолжаются атаки на Волчанск, но ВСУ их отбивают.

Российкая армия, вероятно, взяла под контроль Бугроватка на севере Харьковщины и пытается взять соседнюю переправу через реку Северский Донец. Такое положение угрожает флангу и тыловым частям ВСУ в Волчанске, отмечают разведчики.

Намерение командования РФ создать на севере Харьковской области "буферную зону" пока провалилось, заключили в Минобороны.

Напомним, Россия собирает новую группировку войск рядом с украинской границей и готовит наступление в 90 километрах от Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что договоренность с РФ о временном прекращении огня будет бесполезна. При этом президент России Владимир Путин выражает готовность к мирным переговорам, но с учетом ситуации на поле боя.