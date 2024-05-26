РФ готовит наступление: Зеленский сообщил о новой группировке войск РФ у границы с Украиной

В своем видеообращении к руководителям государств мира 26 мая глава государства отметил, что ВС РФ намерены осуществить наступление в 90 километрах от Харькова.

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Вооруженные силы РФ собирают новую группировку войск недалеко от границы с Украиной и готовят наступление в 90 километрах на северо-западном направлении от Харькова. Об этом в своем обращении к руководителям государств мира заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности глава государства опубликовал видео, снятое в типографии Харькова, разрушенной на днях в результате атаки российских оккупантов. Это полиграфическое предприятие было одним из крупнейших в Европе.

"Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления", — подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что оккупанты собирают еще одну группировку войск у границы с Украиной, чтобы начать наступление.

"Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад от Харькова — у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Наступление ВС РФ на Харьковщине — что известно

10 мая российские военные начали наступление в северной части Харьковской области. Сейчас наиболее активные бои продолжаются в Волчанске и населенных пунктах, расположенных неподалеку от него. При этом в Генеральном штабе сообщили об остановке наступления оккупантов на севере, а главком ВСУ Александр Сырский отметил, что захватчики увязли в уличных боях в Волчанске.

В то же время обстрелы Харькова российской армией происходят ежедневно. Так, 25 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по "Эпицентру", где находилось много людей. Жертвами атаки, по предварительным данным, стали 12 человек, ранения получили более 40 мирных жителей. Также позже вечером 25 мая оккупанты повторно атаковали центральную часть Харькова, пострадали более 20 мирных жителей.

Напомним, что 25 мая ВС РФ атаковали спальный район Харькова с применением КАБов. Городской голова Игорь Терехов отметил, что целью атаки стал строительный гипермаркет "Эпицентр".

Также известно, что после удара по городу Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).