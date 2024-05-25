"200 человек внутри": Зеленский отреагировал на удар РФ по "Эпицентру" в Харькове (видео)

Пожар охватил все помещения гипермаркета площадью 10 тыс. кв. м. На месте работают соответствующие службы, сказал президент

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар РФ по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову — по строительному гипермаркету — в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь — спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", — написал президент.

Он отметил, что получил первые доклады обстрела Харькова.

"Суббота, день. Один из крупнейших центров — внутри было много работников и посетителей. Сейчас пожар на всей территории. Туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция. Все борются за каждую жизнь", — сообщил президент.

Он назвал удар по Харькову "очередным проявлением российского безумия".

"Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", — сказал Владимир Зеленский.

Он в очередной раз отметил, что если бы у Украины было достаточное количество систем ПВО, то человеческих жертв можно было бы избежать, а такие российские удары стали бы просто невозможными.

"Именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке — это потеря наших людей", — отметил Зеленский.

Напомним, что 25 мая около 16 часов дня ВС РФ нанесли два авиаудара КАБами по жилому кварталу в Харькове. Удар пришелся по гипермаркету "Эпицентр".