"Это геноцид": прокуратура опубликовала момент удара по "Эпицентру" в Харькове (видео)

Харьковская областная прокуратура показала, как россияне ударили по гипермаркету, в то время полному людей. Сейчас известно о двух погибших.

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Днем 25 мая, около 16:00 ВС РФ нанесли авиаудар по Киевскому району г. Харькова, попав по территории строительного гипермаркета, в котором находилось более 200 человек. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура.

После взрыва вспыхнул масштабный пожар, говорится в сообщении. Сейчас известно о двух погибших сотрудниках строительного гипермаркета. 25 человек получили ранения, а десять сотрудников "Эпицентра" не выходят на связь.

Спасательные работы продолжаются, отмечают в ведомстве.

Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что очередной целью государства-агрессора стал строительный супермаркет в большом районе города, где нет ни одного военного объекта.

Также там опубликовали видео момента удара по гипермаркету.

"Персонал, посетители с детьми, прохожие... Это геноцид", — подчеркнули в ведомстве.

В ГСЧС уточнили, что в результате авиаударов по строительному гипермаркету пострадали 33 человека.

Напомним, администрация "Эпицентра" сообщила, что до попадания в строительный гипермаркет в Харькове прозвучала воздушная тревога, но работники и посетители не успели эвакуироваться. Два удара по центральной части здания произошли за считанные минуты после получения сигнала об опасности.